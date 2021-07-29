РИАМО - 29 июл. В поселении Филимонковское планируют построить санаторий. В его состав войдут 2 корпуса лечебно-реабилитационного центра и котельная, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: пос. Филимонковское, квартал 101, приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июля.

На 3 рассматриваемых участках планируют построить 2 корпуса санатория и котельную. Площадь участков составляет 4,2 га.

«Площадь одного из корпусов составит свыше 9,9 тыс. кв. метров, второго – более 7,95 тыс. кв. метров, площадь котельной составит около 730 кв. метров», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.