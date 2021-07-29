РИАМО - 29 июл. В столице приступили к тестированию системы электронного голосования, ее используют на выборах в сентябре этого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые участники проверки уже отдали свои голоса. Тестирование стартовало по плану и проходит без сбоев», - говорится в сообщении.

За ходом тестового онлайн-голосования наблюдают внешние эксперты и разработчики. Они проверят готовность системы к бесперебойной работе. Проверку системы на прочность также проведут хакеры. Те, кто смогут ее взломать, получат денежное вознаграждение.

Принять участие могут совершеннолетние москвичи, у кого подключена полная учетная запись на портале mos.ru. Голосование продлится до 19:59 30 июля.

В материале отмечается, что участники тестового голосования опробуют функцию «Отложенное решение», которая позволит отдать голос даже в ситуации технических сбоев. Кроме того, москвичи ответят на вопросы о вакцинации от коронавируса, а также о развитии городского транспорта.

Систему электронного голосования используют на предстоящих выборах в Госдуму, Мосгордуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино. Они запланированы на 17-19 сентября этого года.

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