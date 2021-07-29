РИАМО - 29 июл. ПЦР-тесты совершенствуются с начала пандемии коронавируса — уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся все точнее, сообщил сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игорь Цикорин.

«Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая – у первых образцов точность была 55% или 60%. Потом пришли к 80% и больше, сейчас уровень точности ПЦР-теста — около 80%-90%», – сказал Цикорин в интервью радио Sputnik.

Чтобы снизить вероятность ошибки, переболевшим после предполагаемого выздоровления делают два теста.

«Вероятность ложного теста остается, поэтому когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени», — отметил Цикорин.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Снижение заболеваемости Covid‑19 зафиксировали в ряде регионов РФ. Самая низкая заболеваемость коронавирусом в России наблюдается в Чечне.

- Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса. 20 млн из них сделали прививку препаратом «Спутником V».

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.