РИАМО - 29 июл. Почти 400 столичных школьников от 14 до 17 лет прошли оплачиваемые стажировки центра занятости «Моя карьера», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый поток завершится 30 июля. За 20 дней подростки попробовали себя в разных профессиях в организациях столицы.

Юноши и девушки попробовали себя в качестве дизайнеров, тренеров, видеооператоров, а также специалистов по закупкам и в других профессиях. Они стажировались в районных управах, библиотеках, центрах досуга и спорта и других учреждениях.

По итогам стажировки подростки получат 20 589 рублей стипендии, а также персональную характеристику, которая расскажет, например, будущему работодателю о качествах и навыках сотрудника.