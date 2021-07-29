РИАМО - 29 июл. На сегодняшний день к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 65% стационаров Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за последнее время к ЕМИАС подключили 4 больницы: ГКБ имени М.Е. Жадкевича, ГКБ № 13, ГКБ имени братьев Бахрушиных, а также филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи «Хоспис «Ростокино». В 11 учреждениях ведется подготовка к подключению к ЕМИАС.

Система позволяет освободить медиков от лишней бумажной работы, перенося данные о пациентах в электронный вид. Сведения из электронной медицинской карты помогают назначать более эффективные методы лечения.

Кроме того, пациенты могут получить выписки из электронной медицинской карты на портале mos.ru, а также в приложении «ЕМИАС.ИНФО».