РИАМО - 29 июл. За 6 месяцев 2021 года поступления в городской бюджет от применения патентной системы налогообложения достигли почти 3 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поступления в бюджет Москвы от применения патентной системы налогообложения (ПСН) за первое полугодие 2021 года составили 2,9 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года», - говорится в сообщении.

За минувшие полгода объем налоговых отчислений от ПСН превысил показатели 2019 года. Предприниматели, которые приобрели патент на ряд видов деятельности, освобождаются от уплаты НДС, НДФЛ и других сборов.

По данным на начало 2021 года, индивидуальные предприниматели столицы приобрели почти 90 тысяч патентов. Одним из самых востребованных направлений стала розничная торговля. На нее приходится свыше 40% приобретенных патентов.