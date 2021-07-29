РИАМО - 29 июл. В четверг вечером на столичных дорогах могут возникнуть пробки в 8 баллов, в 7 часов утра загруженность движения оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.

Нормальный трафик отмечается на Кутузовском проспекте, Комсомольском проспекте, Рублевском шоссе.

Одной из причин возникновения пробок могут стать дорожные работы. На данный момент они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Пятницком шоссе.