РИАМО - 29 июл. Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем, сообщает Газета.ru.

Первым стал американец Калеб Дрессел, вторым — австралиец Кайл Чалмерс.

На данный момент Россия занимает четвертое место в общем зачете. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Раннее подмосковные баскетболисты Станислав Шаров и Александр Зуев вместе с Ильей Карпенковым и Кириллом Пискловым завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020 в Токио.