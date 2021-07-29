РИАМО - 29 июл. Угроза минирования гипермаркета «Глобус» в Щелкове не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду на электронную почту охраны торгового центра пришло сообщение о заложенной бомбе. Затем сотрудников и посетителей гипермаркета эвакуировали.

Сотрудники экстренных служб проверили помещения торгового центра, в результате сообщение о минировании здания оказалось ложным. ​

Эвакуацию более 800 тыс. человек пришлось проводить в Подмосковье с начала текущего года из-за угроз минирования различных объектов. С февраля началась волна сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового пребывания людей. Такие сообщения получали по электронной почте детсады, школы, вузы, больницы и поликлиники, административные здания и т. д.