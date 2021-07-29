РИАМО - 29 июл. Таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей на расширение автопарка с 2012 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2012 года таксомоторные компании столицы получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей. Город предоставляет их на возмещение части затрат на расширение автопарка», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день городские субсидии позволили компаниям окупить приобретение более 46 тысяч автомобилей такси. Кроме того, с 2017 года получателями субсидий стали операторы каршеринга. Четыре компании получили свыше 250 млн рублей на обновление 12,2 тысячи машин.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в течение 9 лет в столице обновили 70% парка легковых такси. Средний возраст автомобилей составляет 2,7 года.

В материале отмечается, что в 2021 году увеличили на треть максимальную стоимость автомобиля, который можно приобрести по договору лизинга или в кредит. Теперь такие машины закупают по цене до 2 млн рублей.