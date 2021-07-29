РИАМО - 29 июл. В поселке Белоомут в Луховицах обнаружили 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место, где нашли боеприпасы, оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Изъятие и ликвидацию опасных находок запланировали на 29 июля. Боеприпасы уничтожат сотрудники ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России». ​

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Можайском округе.