РИАМО – 29 июл. На сеансы фильмов под открытым небом за июль в Подмосковье в рамках проекта «Кинопаркинг» приехало более 200 автомобилей, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства культуры Московской области.

В трех городских округах Московской области в июле работало 4 площадки «Кинопаркинга».

«Кинопаркинг» — это совместный проект министерства культуры Московской области и «Мособлкино». Во время сеансов изображение выводят на большой экран, а звук транслируют в автомобиль.

Въезд на киносеансы свободный, показ фильмов обычно начинают в 21:45. Посетителям стоит заблаговременно ознакомиться с афишей. ​

За 2020 год в Московской области прошло около 400 сеансов на 28 площадках в 17 городских округах. Примерно 12 тыс. автомобилей приехали на кинопоказы под открытым небом.