РИАМО - 29 июл. В четверг в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Московский регион подвержен влиянию теплого североатлантического циклона, из-за этого температура воздуха будет на 3 градуса выше нормы.

Местами пройдут дожди, в целом будет облачно с прояснениями.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 25 – 27 градусов, в Подмосковье — 24 - 29. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление — около 740 мм рт. ст. ​

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