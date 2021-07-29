РИАМО – 29 июл. В рамках проекта «Кинопарк» около 6 тыс. жителей Подмосковья в июле посетили кинопоказы под открытым небом, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Площадки проекта «Кинопарк» расположены в 20 городских округах Московской области. Всего в регионе насчитывается 34 таких площадки.

Летний проект «Кинопарк» — это результат совместной работы министерства культуры Московской области и «Мособлкино». Первые площадки заработали в Подмосковье в 2016 году.

С 2020 года посетителям «Кинопарков» стали показывать не только отечественные фильмы, но и зарубежные. Вход на посещение сеансов свободный. Как правило, кинопоказы начинают в 21:45, но лучше заранее уточнять расписание. ​