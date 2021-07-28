РИАМО - 28 июл. Прием заявок для участия в программе наставничества для начинающих предпринимателей начался в Подмосковье. Проект инициирован Мининвестом региона при поддержке Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Подать заявки могут те, кто только планирует открыть свой бизнес (наемные сотрудники, безработные и неоформленные работники); начинающие и действующие предприниматели (ООО/ИП), создавшие организацию/компанию не ранее 10 августа 2020 года.

«В этом году в Подмосковье уже в третий раз стартует эта программа. Ее особенность состоит в том, что каждого участника сопровождает наставник-опытный бизнесмен. В процессе обучения с их помощью начинающие предприниматели получат практические знания и навыки, направленные на развитие и становление своего дела», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники программы научатся разбирать и тестировать гипотезы в бизнесе, оценивать интерес рынка к запускаемому продукту, а еще просчитывать финансовую модель бизнеса, планировать прибыль и расходы компании. Кроме того, участие в программе научит продвижению продуктов в интернете, размещению продукта на маркетплейсах, привлекать инвестиции через краудфандинговые платформы и другим навыкам.

Подробности об акселераторе «Программа наставничества для начинающих предпринимателей»: https://mymentor-mo.ru/predprinimateli/?utm_source=smi2. Регистрация для начинающих предпринимателей доступна по ссылке: https://mymentormo.getcourse.ru/reg_ip_ooo?utm_source=smi2.

Заявку можно подать до 16 августа. Обучение стартует 17 августа. Программа курса рассчитана на 7 недель. Кроме этого, продолжается прием заявок от наставников. Ими могут стать успешные действующие предприниматели, готовые делиться своим опытом (бизнесу должно быть более 3 лет) и знаниями.

Стать наставником: https://mymentormo.getcourse.ru/reg_nastavnik?utm_source=smi2. Прием заявок до 1 сентября. Призовой фонд программы наставничества для начинающих предпринимателей - 530 тыс. рублей. Участники, показавшие лучшие результаты обучения, награждаются грамотой и памятным призом.