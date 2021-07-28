РИАМО - 28 июл. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Подмосковья адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на август 2021 года.

Адвокаты проведут приемы 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 31 августа с 10:00 до 14:00. Консультации проводятся по адресу: Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2.

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.