РИАМО - 28 июл. Из жизни ушел бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куратор проекта «Буран» Олег Бакланов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новость об этом на своей странице в соцсети разместил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — написал Рогозин.

Бакланов скончался в возрасте 89 лет.