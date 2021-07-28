РИАМО - 28 июл. В Балашихе провели познавательную игру-викторину, посвященную празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского. Игру организовали в городской юношеской библиотеке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники молодежного экологического лагеря ознакомились с жизнью и подвигами князя и узнали о высоком значении деятельности Невского в истории России.

Подростки приняли участие в тематической викторине и получили новые исторические знания об эпохе Александра Невского.

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь считался разумным политиком, великим воином, стратегом и тактиком. Он не проиграл ни единого сражения. Невский заслужил звание истинно христианского правителя, хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православной церковью. ​