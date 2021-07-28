РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Асфальт на участке дороги возле станции МЦД-2 Нахабино в подмосковном Красногорске уложат в четверг, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник управления ЖКХ администрации горокруга Сергей Голощапов.

На дороге, ведущей от станции МЦД-2 Нахабино к эстакаде, образовалась яма.

Голощапов пояснил, что в минувшие выходные здесь производились аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения ОАО «РЖД» из-за течи в трубе. Работы производились силами АО «Водоканал», перекрытие движения осуществлял «Мосавтодор». Аварийные работы были завершены в 7 часов утра 25 июля, к 12 часам был уложен асфальт, однако произошла просадка грунта.

«В среду сделали подсыпку щебнем, и из за дождей перенесли укладку асфальта на четверг», - добавил Голощапов.