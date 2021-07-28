РИАМО - 28 июл. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на август 2021 года.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Так, замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов проведет прием 3 августа в 10:00, министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков — в тот же день с 15:00. 4 августа с 10:00 прием проведет первый замминистра здравоохранения Подмосковья Руслан Саитгареев, с 15:00 – министр правительства области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

5 августа с 10:00 прием проведет министр образования региона Илья Бронштейн, с 15:00 – председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир. 6 августа с 10:00 – министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. 9 августа с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам региона Ирина Доркина, с 15:00 – министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

10 августа с 15:00 прием проведет министр правительства области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. 11 августа с 10:00 – зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова и министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 – зампред правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин примет жителей 12 августа с 10:00, с 15:00 в тот же день – министр строительного комплекса области Владимир Локтев. 13 августа с 10:00 – министр энергетики региона Александр Самарин, с 15:00 – министр культуры Подмосковья Елена Харламова. 16 августа с 15:00 – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 17 августа с 15:00 – зампред правительства региона Мария Нагорная и министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

18 августа с 10:00 прием проведет министр жилищной политики области Инна Федотова. 19 августа с 10:00 – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин. 20 августа с 10:00 – первый замминистра социального развития региона Надежда Ускова, с 15:00 – начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Подмосковья Олег Баженов.

Начальник Главного управления культурного наследия области Валерия Березовская проведет прием 23 августа с 15:00. 24 августа с 15:00 – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. 25 августа с 10:00 – зампред правительства Подмосковья Максим Фомин, с 15:00 – зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина. 26 августа с 10:00 – руководитель Главного управления Подмосковья «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина, с 15:00 – советник губернатора региона (в ранге министра) Хатиа Окуджава и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

27 августа с 10:00 прием проведет министр ЖКХ области Антон Велиховский, с 15:00 – начальник Главного управления территориальной политики региона Елена Ковалева. 31 августа с 15:00 – зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.