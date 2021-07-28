РИАМО - 28 июл. В возрасте 69 лет скончалась экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова, сообщает Газета.ru.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова», - отметили в ведомстве.

Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве.

Она работала в Росздравнадзоре с самого основания, а с 2010 по 2013 годы возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Причина смерти неизвестна.