РИАМО - 28 июл. Росстат зафиксировал во II квартале 2021 года рост на 6,8% реальных располагаемых доходов россиян. Это произошло после падения на 3,7% в I квартале, сообщает «Интерфакс».

За первые шесть месяцев этого года располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) поднялись на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты ожидали рост этого показателя, который объясняется низкой базой 2020 года.

Несмотря на рост, реальные располагаемые доходы во II квартале 2021 года были все еще ниже на 0,8% уровня II квартала 2019-го, а в целом за I полугодие проседание к I полугодию 2019 года составляет 1,2%.