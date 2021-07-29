РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Плановые отключения электроэнергии пройдут в городском округе Люберцы в четверг, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых Люберецким производственным отделениемАО «Мособлэнерго», проведут технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ электричество отключат в деревне Кирилловка, в магазине «Продукты» в поселке Егорово, на улице Лесной, в домах №№2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, («439 ЦЭВКФ»), 7/2, 8, 8Б, 9, 15, 7/2, 3/1, 13Б, на улице Колхозной, в домах №№10, 12, 14, 16, на улице Раменской, в домах №№1-5, 10, 13, 21, 22, 24, 120, на улице Алмазной, в доме №2, Жилино-2, дома №№4Б, 8А, 12-15, 21, 21А, 31А, 32, 38, 39, 139.

Отключения пройдут с 10:00 до 16:00.