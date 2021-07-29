РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В четверг в молодежном центре «Импульс» подмосковных Мытищ пройдет фестиваль короткометражных фильмов, начало в 16:00, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

На мероприятии будет организован просмотр короткометражек протяженностью до 30 минут, как классических представителей этого жанра, так и совершенно новых работ. После каждого блока кино будет обсуждение со зрителем.

На фестивале поговорят о том, что такое короткий метр и нужен ли такой жанр в современном кинопрокате; чем производство короткого метра отличается от полного, и что такое Screen Life. Участники смогут пообщаться с режиссерами и актерами, создателями нескольких фильмов, которые будут представлены на фестивале.

Фестиваль пройдет по адресу: улица Силикатная, 12.