РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Первый заместитель главы администрации Королева Юрий Копцик в четверг ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прямой эфир пройдет в четверг на телеканале «Королев-ТВ» в 20:45. Жители Королева смогут задать вопросы по электронной почте info@korolev-tv.ru.

В эфире Копцик ответит на все вопросы, волнующие жителей Королева, касающиеся благоустройства, реновации, строительства социальных объектов и других тем.