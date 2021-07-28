РИАМО - 28 июл. Подмосковные баскетболисты Станислав Шаров и Александр Зуев вместе с Ильей Карпенковым и Кириллом Пискловым завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В среду спортсмены в финале проиграли сборной Латвии по баскетболу 3 на 3. Игра завершилась со счетом 21:18.

«Путь к финалу турнира был особенно запоминающимся, в последнем матче группового этапа наши парни уступили сербам, которые считаются лучшими в мире. Россияне не раскрывали всех козырей сразу. В полуфинале наши снова встретились с Сербией и уже показали свой высокий класс», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что самым результативным игроком той встречи в составе российской команды стал подмосковный спортсмен Александр Зуев, набравший 11 очков.

«Финальная игра турнира выдалась очень напряженной, один из наших игроков даже потерял подошву кроссовка. Первую половину встречи россияне владели инициативой, заставляли соперников совершать фолы. В итоге наши ребята помогли национальной команде завоевать первые для России серебряные медали Олимпийских игр в баскетболе три на три», - добавил министр.

Игры-2020 должны были пройти в Токио в прошлом году. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и игры было решено перенести на лето 2021 года. Олимпиада продлится до 8 августа.