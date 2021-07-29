РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Очередной прием граждан в общественной палате Подольска пройдет в четверг, задать вопросы общественникам смогут все желающие, сообщила администрация округа.

Члены общественной палаты городского округа Подольск проведут прием населения с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом №4, в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации городского округа Подольск).

Узнать подробности, а также записаться на прием можно по телефону: 8(496)755-57-70.