РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июл. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с представителями министерства имущественных отношений Московской области провели выезд в Новый Городок Щелкова, где осмотрели объекты, которые были построены или модернизированы по программе реконструкции бывших военных городков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня проверили объекты, которые были построены или реконструированы за прошедшие пять лет. Пообщались с жителями и узнали, что еще требуется в Новом Городке. Сейчас будет прорабатывать возможность обустройства здесь ухоженной лесопарковой зоны со скамейками и освещением. Еще в Новом Городке необходима школа, но пока ее строительство откладывается. Будем прорабатывать и этот вопрос, чтобы как можно быстрее приступить к строительству», - сказал Шапкин.

Выездная комиссия осмотрела детский сад, реконструированную котельную, здание бывшей воинской медчасти, где теперь располагается поликлиника, отделение реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка».