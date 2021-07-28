РИАМО - 28 июл. Реставраторы вернули исторический облик фасадам памятника конструктивизма – клубу-столовой по адресу: Гоголевский бульвар, дом 8, строение 2. Здание носит статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Здание представляет собой образец архитектуры 1930-х годов. Оно входило в дом-коммуну рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Показательное строительство». Работы по возвращению ему исторического облика стартовали в прошлом году. Их реализует собственник объекта.

«В настоящее время в целом завершены работы по реставрации фасадов: им возвращен первоначальный серый цвет, задуманный архитекторами, воссоздано характерное ленточное остекление. Также до конца года должны быть закончены работы в интерьерах», - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Внутри здания реставраторы продолжают работу. Там приводят в порядок все исторические конструкции, покрытие стен и потолков. Задача специалистов – максимально воссоздать облик и дух объекта 1930-х годов. В работе они опираются на фотографии первой половины 1930-х и эскиз-аксонометрию М.Я. Гинзбурга из книги «Жилище».