РИАМО - 28 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверяют ход строительства станции второго подъема и станции обезжелезивания в поселке Мещерское городского округа Чехов, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступает муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района». Генеральный подрядчик – компания ООО «МКСМ». Согласно проектной документации, общая площадь здания составляет более 500 кв. м. Производительность станции водоподготовки — 1 000 100 куб. м в год, 2740 куб. м в сутки.

«В настоящий момент ведутся работы по устройству котлована. В ходе проверки выявлены нарушения. В случае, если генеральный подрядчик не устранит их до окончания проверки, 18 августа, к нему будет применен комплекс мер административного воздействия», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Строительство планируют закончить в конце текущего года.