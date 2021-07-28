РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. На Ярославском направлении МЖД изменится расписание поездов ЦППК, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

31 июля, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 и 29 августа, 1, 5 и 8 сентября электропоезда проследуют по укороченным маршрутам: №6204 «Ярославский вокзал – Сергиев Посад» отправлением в 07:22 с Ярославского вокзала проследует до Пушкино. №6217 «Сергиев Посад – Ярославский вокзал» отправлением в 08:23 из Сергиева Посада проследует до Пушкино.

Пассажирам следует заранее планировать поездки. Уточнять актуальное расписание на сайте или в мобильном приложении ЦППК.