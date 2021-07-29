РИАМО - 29 июл. В четверг в столице стартует проверка системы онлайн-голосования, которая будет использоваться на выборах осенью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Электронный бюллетень будет доступен с 8 часов 29 июля и до 19:59 30 июля. Принять участие в тестировании могут совершеннолетние горожане, у которых есть постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на официальном сайте мэра.

Участники тестирования ответят на два вопроса. Первый будет посвящен обязательной вакцинации от коронавируса – горожане поделятся своим мнением, какие специалисты должны обязательно делать прививки от Covid-19. У этого вопроса будет несколько вариантов ответа.

Второй вопрос будет посвящен приоритету развития городской инфраструктуры. Москвичи смогут выбрать из двух вариантов: развитие общественного транспорта или развитие личного транспорта.

Тестирование системы проводят, чтобы проверить ее исправность и готовность к высоким нагрузкам. Кроме того, будет оценено, выдерживает ли система хакерские атаки.

Систему онлайн-голосования в Москве планируют использовать на выборах осенью.

С 17 по 19 сентября в РФ проведут выборы в Госдуму, также в некоторых районах Москвы состоятся довыборы в Мосгордуму и советы муниципальных депутатов.​