РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Житель Люберец в ходе онлайн-встречи главы городского округа Владимира Ружицкого поинтересовался об отсутствии урн вдоль Егорьевского шоссе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями округа, один из них поинтересовался, почему нет урн вдоль Егорьевского шоссе.

«Я попрошу Николая Покацкого (заместитель главы администрации городского округа - ред.) проверить. Вдоль шоссе урны поставить не можем, а на остановках они должны быть обязательно», - сказал глава.