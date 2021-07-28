РИАМО - 28 июл. IT-специалист назвал главные угрозы подключения к бесплатным точкам Wi-Fi, среди которых - возможность утечки секретных данных, сообщает «Вечерняя Москва».

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков подчеркнул, что общедоступные сети обычно не шифруют трафик.

«Это значит, что злоумышленники, сидящие за соседним столом, могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы и ссылки с автоматическим скачиванием вредоносного ПО», — сказал Кувиков.

Преступники могут создать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, и перехватывать, отслеживать, похищать личные данные.

Поэтому через публичные сети Wi-Fi не следует проверять почту и вводить свои учетные данные на различных сервисах и приложениях, включая мобильный банк, предостерег эксперт.