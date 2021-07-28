РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июл. Территорию Востряковской школы №2 в Домодедове благоустроят к новому учебному году, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Уже установили наружное освещение, бортовой камень, идут работы по устройству водоотведения с территории. Рядом со школой – от ул. Рощинской до ул. Вокзальной продолжается строительство тротуара. Все работы будут завершены к началу учебного года», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что школу капитально отремонтировали в прошлом году.