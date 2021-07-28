РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Для многодетных семей, у которых есть социальные карты, проезд на маршрутах будет бесплатный с 1 августа, сообщил заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями округа. Во время встречи жительница поинтересовалась, будет ли предоставляться льготный проезд многодетным семьям в рамках пилотного проекта по организации бесплатного проезда на коммерческих маршрутах.

«С 1 августа запускается пилотный проект. Многодетные семьи, если имеют социальные карты, то проезд бесплатный», - сказал Покацкий.