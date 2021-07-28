РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Заведующая родовым отделением подольского роддома Татьяна Фастова 29 июля проведет прямой эфир «Рожаем правильно», сообщили в медучреждении.

Посмотреть эфир можно будет с 14:00 в соцсети Instagram.

Заведующая напомнила, что роды — естественный процесс, который при благоприятном течении обычно не требует никаких особых вмешательств. Но это не значит, что он не требует подготовки, напомнила врач.

У будущих мам возникает много вопросов о том, как правильно себя вести во время родов.

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