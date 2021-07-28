РИАМО - 28 июл. Специалисты Мособлархитектуры согласовали облик нового магазина шаговой доступности в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектируемое здание выполнено в современном стиле с активным применением витражного остекления», – сказала первый зампред Мособлархитектуры - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Магазин будет одноэтажным, у здания будет прямоугольная форма, несущий каркас будет выполнен из металлических быстровозводимых конструкций. Снаружи стены будут оформлены декоративными ламелями. Площадь строения составит около 345 кв. м.

Территорию вокруг магазина благоустроят. Также проведут ремонт межквартальных проездов, организуют подъезды к зданию магазина и парковочной площадке, а еще установят освещение.

Перед входом в здание также предусмотрено обустройство общественного пространства для посетителей, которое будет защищено ограничителями парковки – бетонными полусферами.