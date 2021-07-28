РИАМО - 28 июл. Отремонтированы и готовы к сдаче 39% от всех запланированных на 2021 год подъездов – на 8% больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Таким образом, в «зеленой» зоне оказалось на 6 муниципалитетов больше, чем на прошлой неделе. Тогда как в «желтой» зоне по-прежнему находятся 4 городских округа, а число «отстающих» уменьшилось с 51 до 44.

Госжилинспекция региона провела детальный анализ выполнения плана ремонта в разрезе муниципалитетов. Инспекторами составлен и еженедельно обновляется рейтинг качества и своевременности выполнения работ.

Поскольку времени на завершение ремонта во всех запланированных подъездах у управляющих организаций становится все меньше, в «красной зоне» оказываются те, чей процент исполнения ниже 50%, в «желтой» – муниципалитеты, в которых план выполнен на 50%-60%.

Специалисты, принимая работу, чаще всего критике подвергают качество проведенных работ - плохо оштукатуренные перед покраской стены, отсутствие плотного притвора входных дверей или уборки мест общего пользования после ремонта – все это и многое другое является нарушениями, которые инспекторы предписывают устранить в кратчайшие сроки.

В топе, как и на прошлой неделе, сохранили свои позиции городские округа Ленинский (90%), Чехов (87%), Луховицы (83%), Серебряные Пруды (70%), Краснознаменск (67%), Химки (67%), Лыткарино (62%), Молодежный (60%) и Люберцы (75%).

4 муниципалитета увеличили свои показатели: Чехов – на 21%, Люберцы – на 15%, Луховицы – на 8% и Лыткарино – на 2%.

Из «желтой зоны» на этой неделе к лидерам присоединились Истра с 68% исполнения плана ремонта и Талдомский округ с 61%. Мытищи же попали в число лучших из «красной зоны», набрав 61% - на 20% больше, чем на прошлой неделе. Егорьевск (59%) и Черноголовка (50%) сохранили места среди «хорошистов» с тем же процентом исполнения. К ним, улучшив свои результаты на 6%, из «красной зоны» присоединились Подольск (53%) и Протвино (50%).