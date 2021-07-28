РИАМО(БАЛАШИХА) - 28 июл. Автослесарю балашихинской автоколонны №1377 Андрею Глазкову, который вытащил из пылающего в огне дома мужчину и женщину, в среду вручили награды Главного управления МЧС России по Московской области и главы Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло 28 июня в заброшенном частном доме на Щелковском шоссе в Балашихе, в котором организовали ночлег мужчина и женщина без определенного места жительства. В момент происшествия Андрей Глазков чинил забор во дворе своего дома. К происходящему в постройке, расположенной через дорогу, внимание балашихинца привлекала его шестилетняя дочь.

Увидев пламя, мужчина бросился на помощь и вытащил из задымленных комнаты и подвала попавших в беду людей. Только благодаря оперативным действиям Глазкова они остались живы.

Глава Балашихи Сергей Юров вместе с начальником Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александром Костиковым встретились с неравнодушным жителем, поблагодарили его за героический поступок и вручили награды.

За проявленный героизм Андрея Глазкова наградили благодарностью главы Балашихи и благодарственным письмом начальника Главного управления МЧС России по Московской области.