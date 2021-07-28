РИАМО - 28 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех членов банды, которую обвиняют в совершении серии разбойных нападений, вымогательстве и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие полагает, что в сентябре 2018 года на территории Московского региона создали банду для того, чтобы нападать на людей и отбирать их имущество. Также группа планировала вымогать деньги у граждан. Для этого они использовали огнестрельное оружие и боеприпасы различного типа.

Действовали члены банды с сентября по ноябрь 2018 года, совершая на территории Красногорска и Истры разбойные нападения. Незаконно проникая в жилые дома семей с высоким достатком, злоумышленники с применением оружия требовали передачи ценного имущества и денежных средств потерпевших.

Осенью 2018 года члены банды проникли в один из частных домов, расположенных в деревне Борзые Истры, где совершили нападение на семью из троих взрослых и ребенка.

Обвиняемые поместили потерпевших в две раздельные комнаты, связали и потребовали от главы семьи передать им 195 тыс. евро в установленный срок, в случае отказа от выполнения условий они угрожали похитить ребенка. Мужчина согласился на выполнение требований обвиняемых, однако передача денег не произошла из-за того, что мужчина обратился в правоохранительные органы.

В результате преступных действий обвиняемых и совершения серии разбойных нападений на коттеджи общая сумма похищенного имущества составила более 9 млн рублей.

Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.