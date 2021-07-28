РИАМО - 28 июл. Дептранс Москвы опроверг информацию о пропаже отделочного камня красный гранит на станции метро «Щукинская». Снимок, на который ссылаются в публикации, является фотомонтажом, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Ранее в Сети появились снимки со станции метро «Щукинская», где после ремонта якобы пропал красный гранит.

«Во-первых, это не гранит, а мрамор, и во-вторых, он на месте и отлично себя чувствует после того, как в 2020 году мы его отреставрировали», - прокомментировали информацию в Telegram-канале департамента.

Во время ремонта станции метро также обновили облицовку. Вместо старой керамической красной плитки установили новую, в нейтральных серых тонах. Ведомство обратило внимание граждан на то, что красная плитка не имела отношения к мрамору, которым была украшена станция с 1975 года. Он находится в вестибюле станции.

Кроме того, в 2020 году на объекте заменили все инженерные коммуникации, асфальт в переходе заменили гранитом, восстановили ступени и оборудовали их жидкостными обогревателями. А также установили новые поручни и съезд для маломобильных пассажиров и сделали новое освещение.