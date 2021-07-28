РИАМО - 28 июл. Почтовое отделение связи в деревне Барабаново городского округа Кашира торжественно открыли после ремонта. В мероприятии принял участие советник губернатора Александр Коган, сообщает его пресс-служба.

В Подмосковье продолжается масштабное обновление отделений почтовой связи. Ремонт уже завершен в 183 отделениях, в еще 162 работы будут закончены до 1 сентября.

В почтовом отделении в деревне Барабаново полностью обновили фасад, входную группу, заменили окна и двери, напольное покрытие, оштукатурили и покрасили стены, закупили мебель. Кроме того, здесь появился туалет для сотрудников, которого раньше не было.

«Задача, которую ставит перед нами губернатор, правительство Московской области — привести все отделения почты в надлежащее состояние, к единому стандарту, чтобы здесь и качественно оказывались услуги, и было удобно людям. Вы видите, как изменилась почта, она стала более светлая, более просторная, она стала удобнее для самих сотрудников», - подчеркнул Коган.

Он выразил уверенность в том, что изменения также оценят и посетители. Сейчас услуги почты очень востребованы, ими пользуются более 3,5 млн жителей Подмосковья.

Символическую красную ленту перед обновленным отделением перерезали Советник губернатора Александр Коган, глава городского округа Кашира Дмитрий Волков, председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, начальник Каширского почтамта Светлана Климовских, староста деревни Барабаново Лидия Касымова.

В округе 23 почтовых отделения, 10 из 11 попавших в программу, уже открылись после ремонта. Еще одно готовится к переезду в новое помещение.