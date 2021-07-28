РИАМО - 28 июл. Российская женская сборная по баскетболу в формате 3х3 получила серебряную медаль на Олимпиаде-2020, которая сейчас проходит в Токио, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россиянки проиграли сборной из Америки. Таким образом, российская сборная среди женщин по баскетболу 3х3 впервые в своей истории завоевала серебряные медали на летних Олимпийских играх.

Российская сборная завоевала уже больше 20 медалей.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лето 2021 года. Торжественная церемония открытия состоялась 23 июля, игры продлятся до 8 августа.