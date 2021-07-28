РИАМО - 28 июл. Полиция задержала ранее судимого москвича 1990 года рождения, подозреваемого в нанесении телесных повреждений сотруднику одного из подразделений УМВД России по городскому округу Химки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Пострадавший в момент происшествия был не при исполнении.

«По имеющейся информации, у дома на ул. Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в область грудной клетки, в результате чего, при падении, он получил телесные повреждения и впоследствии скончался», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Процессуальное решение в отношении злоумышленника уже принято.

Ранее следствие сообщало, что драка произошла ночью 27 июля у ресторана, расположенного в мкр. Левобережный. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.