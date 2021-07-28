РИАМО - 28 июл. Около 3 млн человек посетили Московскую область с начала лета, предполагается, что эта цифра вырастет к концу сезона до 5 млн, сообщает комитет по туризму Московской области.

Сейчас в регионе работают 100 туристических операторов. Поступательное увеличение туристического потока, числа коллективных средств размещения и их заполняемости простимулировало интерес у российских и иностранных туристов к Московской области.

Кроме того, на привлекаемость региона среди туристов оказывает влияние и портал Welcomemosreg, где можно выбрать любое заведение, проложить любой маршрут, узнать расписание работы музеев и прочее.

Как правило, отдых у туристов в Подмосковье длится 3-5 дней. Самые популярные места среди отдыхающих в регионе – это Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк «Патриот» в Кубинке.

Также спросом пользуются и усадьбы – на сегодняшний день их в Подмосковье насчитывается 321. Популярны среди как российских, так и иностранных туристов музеи, которых в Московской области более 150.

В прошлом году область посетило более 11 млн человек, что в два раза меньше, чем в 2019 году, что связано с ограничением турпотока в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом Московская область была признана лидером национального туристического рейтинга - 2020, составленным журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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