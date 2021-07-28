РИАМО - 28 июл. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что оба компонента вакцины от коронавируса поставили более 21 млн граждан России, сообщает Федеральное агентство новостей.

20 млн из них сделали прививку препаратом «Спутником V», а 1 млн человек – препаратом «КовиВак». Кроме того, 300 тыс. граждан России сделали прививку препаратом «ЭпиВакКорона».

Врачи в очередной раз напоминают, что только формирование коллективного иммунитета способно остановить пандемию коронавируса.

Ранее Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в 14 регионах РФ.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Снижение заболеваемости Covid‑19 зафиксировали в ряде регионов РФ. Самая низкая заболеваемость коронавирусом в России наблюдается в Чечне.

- Более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса. 20 млн из них сделали прививку препаратом «Спутником V».

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.