РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Работы по реконструкции фасада больницы А.В. Ухтомского планируют провести до конца года, сообщила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

В среду вечером глава Люберец Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями горокруга. Один из них поинтересовался, будут ли делать ремонт больницы на улице Кирова, дом 36.

«В настоящее время Минздрав Подмосковья рассматривает вопрос о выделении средств, до конца года планируется выполнить реконструкцию фасада больницы», - сказала Назарьева.