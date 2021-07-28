РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В подмосковном Королеве 2 тысячи человек эвакуировали из гипермаркета «Глобус» из-за ложного сообщения о минировании, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник службы-112 округа Мария Потатуева.

В среду в гипермаркет поступило сообщение о том, что здание заминировано.

«Было эвакуировано 2 тысячи человек, при осмотре опасных веществ не обнаружено. Информация о минировании гипермаркета «Глобус» не подтвердилась», - сказала Потатуева.