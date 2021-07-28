РИАМО - 28 июл. В жилом комплексе «Федоскинская слобода» в селе Федоскино Мытищ состоялось торжественное вручение ключей от квартир дольщикам первых корпусов ЖК. Поздравить собственников с этим событием приехали представители министерства жилищной политики Московской области, которые рассказали о непростой истории строительства этих домов, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

«Застройщик начал проект в 2015 году и в 2017 году предполагал его завершить, но, к сожалению, случились финансовые проблемы, стройка остановилась. В 2018 году началась процедура банкротства застройщика. Новому руководству удалось договориться с новым инвестором, который финансирует эту стройку. Благодаря этому финансированию удалось завершить сейчас строительство двух домов», - сказал заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов.

Он добавил, что достаточно активными темпами ведется строительство следующих корпусов этого жилого комплекса.

В числе тех, кто уже четыре года ждет свои квартиры, семья Сидоровых. В свою трехкомнатную квартиру они переедут с двумя дочками – Женей и Ульяной. Сейчас в первую очередь в планах — сделать хороший ремонт и оборудовать комнаты для детей.

«Ждали эту квартиру долго, четыре года, уже подросли наши дети. Планировали, что отсюда дети будут ходить в школы, сейчас будем устраивать детей, обустраивать свою жизнь на новом месте. Квартира светлая и просторная, будем делать ремонт», – рассказали Игорь и Ирина Сидоровы.

Завершение строительства

По словам представителей нового застройщика, были и свои трудности при завершении строительства первых домов.

«При строительстве возникло много трудностей, так как объект сдавался со всей инфраструктурой – газовая котельная, объекты канализации и водоснабжения. На текущий момент сданы два дома – в общей сложности 256 квартир, 144 дольщика получили квартиры. Остальные четыре корпуса планируется достроить в следующем году», – пояснил исполнительный директор компании «Е-Инвест» Олег Лукашенко.

Поддержка в завершении строительства была и со стороны администрации городского округа Мытищи.

«На сегодняшний день застройщик выполнил все свои обязательства по двум корпусам. Совместно с администрацией, совместно с министерством жилищной политики при оказании содействия со стороны ресурсоснабжающих организаций все вопросы были решены, и дома введены в эксплуатацию», — рассказал начальник управления капитального строительства администрации г. о. Мытищи Павел Рязанцев.

По его словам, застройщик информирует о том, что есть финансирование на строительство других четырех домов, в ближайшее время начнут усиленно работать над этим вопросом. Со стороны администрации будет вестись контроль, чтобы подобной ситуации не повторилось.